Panchine usurate, palizzate divelte e danni ad altalene al Parco Argo Corona, il Pd chiede risposte FOTO

“Come possono testimoniare le oltre 20 fotografie allegate e a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da genitori, nonni e persone anziane che frequentano l'area in oggetto, sono evidenti le criticità a più voci evidenziate a tutela del Parco Argo Corona, posto tra i quartieri Villaggio e San Paolo”. A scriverlo, in un'interrogazione rivolta al sindaco di Biella Claudio Corradino, i consiglieri di minoranza del Partito Democratico.

“Il tutto evidenzia lo stato protratto nel tempo di una certa trascuratezza e di scarsa manutenzione dei luoghi, particolarmente frequentati anche in relazione alla presenza dello Skate Park ed il collegamento pedonale ciclabile dei reciproci quartieri – scrivono i consiglieri Mohamed Es Sakhet, Valeria Varnero, Marta Bruschi, Manuela Mazza, Paolo Rizzo - I genitori ci fanno notare come l'altalena per i piccoli attenda una sistemazione dalla Pasqua dello scorso anno, mentre le palizzate in legno sono in parte divelte e abbandonate nel prato vicino, comprese le tavole che descrivono a scopo educativo le caratteristiche storiche e scientifiche del parco. Le panchine oltre all'usura mancano di alcuni pezzi, mentre alcuni alberi spezzati giacciono a terra da parecchio tempo. Lungo il percorso pedonale e ciclabile esistono ostacoli (giunti staccati) che rappresentano soprattutto per i più anziani e non solo una vera e propria barriera architettonica, mentre anche alcuni cestini per i rifiuti sono staccati dal palo portante. Non è poi chiaro perchè ai cestini anti-corvo che sicuramente hanno consentito di migliorare la gestione e la pulizia dell'area sono stati aggiunti, in particolare in prossimità del Corso 53° Fanteria, altri cestini più piccoli ma aperti, senza coperchio e facile preda per il saccheggio dei corvi e non solo”.

Con queste premesse il gruppo dem chiede “cosa si intende fare per ovviare al protrarsi delle segnalazioni sin qui elencate”.