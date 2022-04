“Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project”, al via la mostra con 2.166 cartoline artistiche

In definitiva, il Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASLBI è stato sommerso da opere d’arte in miniatura, che possono vantare una provenienza globale: 33 Paesi. Già da mercoledì 20 aprile, Biella ha potuto ammirare un’anteprima delle cartoline in esposizione in Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, attraverso la proiezione, organizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Biella, sulle pareti della chiesa della SS. Trinità.