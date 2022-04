Fattura Elettronica per tutti: ecco cosa prevede la riforma fiscale

La fattura elettronica è il nemico ormai conosciuto da tutti. In realtà non voleva essere un vero nemico, anzi a dire il vero è proprio l’opposto, voleva fornire un valido aiuto a tutte le aziende che si erano perse sotto un vero e proprio oceano di carte e documenti cartacei.

La fattura elettronica è il mezzo che lo stato utilizza per contrastare l’evasione fiscale, ma non è solo questo. Nell’ultimo decennio si sta andando sempre più verso la digitalizzazione del lavoro e la riforma che ha introdotto la fattura elettronica va anche in questa direzione.

Quando nel 2019 la fattura elettronica è stata introdotta, era stata definita obbligatoria per tutti, tranne che per alcuni soggetti esonerati dalla stessa legge. Ma la grande adesione, anche volontaria, al sistema ha fatto in modo che al governo si pensasse ad estendere l'obbligo a tutti coloro che hanno la partita IVA, anche agli esonerati. Per approfondire l’argomento potete cliccare al sito: fatturapro.click .

Fattura elettronica anche per i forfettari

Nei primi mesi dell’introduzione della fattura elettronica era stato previsto che alcuni soggetti fossero esonerati da tale obbligo. Tra i soggetti che sono stati esonerati vi era tutti i contribuenti che rispondono al regime forfettario.

Per tali soggetti restava salva la possibilità di aderire in via volontaria alla fatturazione elettronica. Ma la nuova strada intrapresa prevede l’estensione dell’obbligo a tutti i soggetti dotati di partita IVA.

Una vera e proprio rivoluzione per i liberi professionisti, che in questi anni avevano comunque la libertà di aderire liberamente al regime della fattura elettronica. Il dibattito è stato lungo ed intenso.

La certezza che ha portato al cambiamento è stata quella che ampliando il raggio d'azione di questo provvedimento permette di contrastare in misura ancora maggiore l’evasione fiscale, motivo per cui il sistema della e-fattura è stato introdotto. A prevedere tale cambiamento, dopo che vi era stato il via libera da parte del Consiglio dell’Unione Europea, è stata la delega fiscale che tra le modifiche previste, non si è fermata solo all’allargamento del sistema della e-fattura anche ai forfettari, ma una serie di modifiche non di poco conto.

I provvedimenti

La riforma fiscale ha previsto dunque una serie di provvedimenti, tutti volti, principalmente, a contrastare l’evasione fiscale che ad oggi risulta comunque essere una piaga molto importante per il nostro paese.

In particolare ciò che è stato previsto è:

ampliamento della fattura elettronica a tutti i soggetti con partita IVA;

obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione in via telematica dei corrispettivi giornalieri;

pieno utilizzo dei dati dell’ anagrafe tributaria ;

scambio dati tra le banche delle informazioni fiscali, economiche e patrimoniali, in collaborazione con la Pubblica amministrazione.

I punti ancora da valutare

Oltre a questi, che sono gli elementi cardine della riforma, ci sono alcuni provvedimenti che sembrano altrettanto importanti, ma per i quali si ha bisogno di un tempo maggiore di discussione. Al centro dell’attenzione ci sono ancora i contribuenti che agiscono in regime forfettario.

Innanzitutto si pensava di mantenere il limite di flat tax per tutte le partite IVA che in un anno non arrivano alla fatturazione di 65.000 euro. Per tutti coloro che superano la soglia massima di flat tax sarebbe stato previsto uno scivolo di 2 anni con aliquota al 20%.

Questa modifica permetterà di non passare dal regime forfettario a un’altro al superamento dei 65.000 euro di fatturato. Una riforma che andrebbe completamente a favore dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

Altra idea che si è fatta spazio è quella dell’inserimento di una no tax area fino a 10.000 euro e l’abolizione Irap per tutti gli studi associati e per le società di persone. Un’ipotesi che non è semplice da applicare.

Con questa riforma quello che si vorrebbe è trovare un punto di unione tra le aziende piccole e quelle di grandi dimensioni. La riforma richiede però non poca attenzione e non pochi studi da parte delle autorità che lavoro all’introduzione di riforme economiche.

La fattura elettronica è già stata un grande cambiamento, ma l’intero sistema sta subendo delle modifiche che mentre contrasta l’evasione fiscale cerca anche il modo di favorire le piccole aziende, già molto provate dalle difficoltà del mercato degli ultimi anni.