Fattura elettronica e flat tax: le novità per i forfettari

Fin da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, era chiaro che ben presto l’obbligo che inizialmente escludeva alcuni soggetti economici, sarebbe ben presto diventato obbligatoria per tutti. Proprio questo sta succedendo.

I contribuenti in regime forfettario, per i quali inizialmente era stato previsto un esonero nell’utilizzo della fattura elettronica, tra poco dovranno farvi i conti e non solo volontariamente, come fino a questo momento hanno fatto, ma obbligatoriamente, esattamente come tutte le partite IVA.

Ma questa non è l'unica novità, anche la flat tax è al centro della nuova manovra. Per avere maggiori informazioni è possibile accedere al sito fatturapro.click .

Fattura elettronica e riforma fiscale

Sul piatto sono stati messi non pochi nodi. Il primo è sicuramente quello della fattura elettronica estesa in maniera universale.

Il primo ma non l’unico, in effetti altri nodi sono:

estensione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

cashback fiscale: alternativa possibile alle detrazioni in dichiarazione dei redditi;

flat tax.

Ma per dirla tutta l’estensione della fattura elettronica ai forfettari è un argomento che risulta da tempo ormai, al centro del dibattito politico. Certo, c’è stato bisogno dell’approvazione da parte della Commissione UE, che è poi arrivata.

La e-fattura è entrata nell’economia italiana nel 2019, gli esonerati hanno sempre avuto la possibilità di poterla utilizzare volontariamente, per convenienza, perchè effettivamente il suo utilizzo rende lo svolgimento del lavoro molto più semplice, non implica complicanze nel rapporto con altri soggetti possessori di partita IVA.

La flat tax

Altro tema bollente è la flat tax o meglio la possibilità di rimanere o meno nel regime forfettario anche superando alcune condizioni imposte proprio per tale regime fiscale. L’applicazione della flat tax darebbe 2 anni di tempo per riuscire a rientrare nel regime ordinario.

Sul piatto della discussione ci sarebbe l’idea di modificare questo tempo, di estenderlo o di modificare le aliquote che lo riguardano. Certo il punto è molto arduo, non semplice da affrontare, visti i molteplici interessi che risiedono nell’argomento.

La flat tax potrebbe essere l’alternativa alla tassazione ordinaria, ma potrebbe anche essere superata. La proposta che è stata avanzata per la modifica della flat tax prevederebbe il mantenimento della stessa con un’unica aliquota del 15% per le partite IVA che hanno reddito fino a 65.000 euro l’anno.

Ciò su cui si vuole agire prontamente è il rischio di un brusco passaggio dal regime forfettario all’applicazione dell’IRPEF ordinaria allo sforamento della soglia imposta di 65.000 euro di fatturato annuo. Quello che sembrerebbe essere un semplice passaggio, però, porta le aziende coinvolte nel passaggio a veder innalzare l’aliquota fiscale applicata dal 15% al 41%, previsto per i redditi tra i 55.000 e i 75.000 euro annui.

Un cambiamento che potrebbe essere non poco doloroso per i soggetti economici. Ecco per quale motivo la flat tax avrebbe previsto un passaggio più graduale, non una spada di Damocle sulle spalle di chi supera i 65.000 euro. Grazie alla flat tax l’aliquota salirebbe al 20% con un limite, quello che il fatturato annuo non superi del 10% quello imposto dal limite.

Insomma un passaggio graduale che non ricada sulle tasche e sui conti delle piccole e grandi imprese.

Fattura elettronica e flat tax: altri argomenti caldi

Ovvio che se i nodi al vaglio fossero solo questi, sarebbe fin troppo semplice. Altro elemento che la Commissione economia è tenuta ad esaminare è l’innalzamento del tetto di reddito che andrebbe dai 65.000 agli 85.000 euro, con aliquota maggiorata al 20%.

Inoltre gli acconti fiscali che coinvolgono i professionisti e la dismissione della ritenuta d’acconto che per anni ha segnato l’economia italiana. Queste sono le novità previste, certo la discussione sembra essere ancora poco tortuosa. Sembra che il Governo, per prendere le sue decisioni abbia bisogno di più tempo.

Quindi nulla sembra ancora deciso anche se gli elementi valutati sono comunque di grande interesse veramente per tutti. Tutti i contribuenti che si fregiano del regime forfettario sono interessati alla riforma.

Forse poco saliente il punto sulla fattura elettronica, ad oggi comunque utilizzata da gran parte di essi, ma la flat tax attira non poche attenzioni, soprattutto da parte di chi viaggia sul filo del rasoio di poche manciate d’euro.