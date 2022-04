Vigliano, l'abbraccia in segno di gratitudine e le sfila la collana d'oro

Si fingono ucraini in cerca di lavoro nel Biellese, chiedono informazioni ad una donna e le portano via una collana in oro con la “tecnica dell'abbraccio”.

Vittima dell'accaduto una 68enne che ha subito contattato i Carabinieri per denunciare il fatto, avvenuto oggi nel comune di Vigliano Biellese. Stando al suo racconto, un uomo e una donna sulla quarantina le avrebbero raccontato una storia intrisa di difficoltà che ha portato la signora ad avere compassione per loro: la coppia, infatti, le avrebbe riferito di provenire dall'Ucraina e di cercare lavoro nel Biellese per ripartire dopo ciò che sta avvenendo in patria, piegata dalla guerra in atto.

Poi la 40enne, nell'atto di ringraziare la biellese per il tempo speso ad ascoltarli, l'ha stretta in un abbraccio. Ma nello stesso istante, le ha sfilato la collana dal collo e, insieme al suo complice, è fuggita a gambe levate. Ora indagano i militari dell'Arma per cercare di dare un volto alla coppia.