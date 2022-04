“Mamma ho il Covid in forma grave, dammi dei soldi per farmaci”: si finge il figlio e truffa 82enne

I truffatori non conoscono pietà. Nemmeno di fronte all'amore di una madre verso il proprio figlio. A finire nel mirino di questi malfattori una donna di circa 82 anni, residente nel comune di Vigliano Biellese: stando al racconto fornito alle forze dell'ordine, l'anziana sarebbe stata contattata al telefono da un uomo che, spacciandosi per il figlio, gli avrebbe detto di aver contratto una nuova forma di Covid-19, non più curabile con i farmaci odierni.

Era quindi necessario l'acquisto di nuovo medicinale. Inoltre, trovandosi in ospedale, avrebbe mandato qualcuno per raccogliere la cifra necessaria per procurarselo. La pensionata, comprensibilmente agitata per la salute del figlio, ha atteso la persona preannunciata e, una volta giunta sul ciglio di casa, le ha consegnato una cifra non indifferente: circa 600 euro.

Dopo qualche ora, però, la signora ha compreso di essere stata ingannata e ha immediatamente chiesto l'intervento dei Carabinieri. Purtroppo non sarebbe riuscita a descrivere con esattezza le fattezze dell'individuo che si era presentato alla sua porta. Sul fatto indagano i militari dell'Arma.

Altri due episodi analoghi sarebbero stati segnalati nelle scorse ore a Cossato e Biella ma in entrambi i casi i tentativi sono stati scoperti e sventati dalle possibili vittime.