Dolore ad Andorno Micca per la morte di Cesare Varvelli

Valle Cervo in lutto per la morte di Cesare Varvelli, mancato ieri all'età di 89 anni. Volto conosciuto della zona, è stato valente amministratore locale, soggetto attivo nel sociale e punto di riferimento della vita parrocchiale, specialmente nel paese di Andorno Micca.

In queste ore, la parrocchia di Sagliano Micca gli ha dedicato un ricordo sui canali social: “Un triste addio, se n'è andato 'il Cesare'. L'abbiamo incontrato mille volte alle attività della zona e i più vecchi lo ricordano in tanti momenti, ad esempio quando, la domenica pomeriggio, si scendeva ad Andorno per prendere le pizze dei film da proiettare in oratorio. Un punto di riferimento in un oratorio vitale e sempre pieno di giovani: siamo vicini al lutto degli amici della parrocchia di Andorno”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca alle 10 di domani, 22 aprile.