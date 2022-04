Biella, trovata siringa ai Giardini Zumaglini e scatta l'allarme tra le mamme. Moscarola: “Più controlli”

Rinvenuta una siringa ai Giardini di Zumaglini. E scatta subito l'allarme nel centro di Biella. A segnalarne la presenza, nei giorni scorsi, alcune mamme presenti, insieme ai loro bambini. Una di queste signore ha poi contattato direttamente il sindaco Claudio Corradino, che ha provveduto a inviare gli agenti della Polizia locale.

Stando alle informazioni raccolte, non è chiaro da quanto tempo fosse lì. Certamente era in una zona molto nascosta dell'area verde, in seguito bonificata e messa in sicurezza. Sembra che un'altra siringa sia stata ritrovata poco distante.

“Non era recente, ma sono in corso accertamenti da parte degli agenti che hanno provveduto al recupero – conferma il vicesindaco Giacomo Moscarola – L'impegno è di incrementare ancor di più i passaggi e i controlli della nostra Polizia locale”.