Biella, detenuto tenta la fuga dal carcere ma viene fermato dalla Polizia Penitenziaria

La Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Biella, ha sventato stamattina, 21 aprile, un tentativo di evasione da parte di un detenuto. Quest'ultimo, un nordafricano lavorante alle pulizie, nel perimetro interno al penitenziario, ha tentato la fuga, in modo particolare.

L'agente in servizio presso la Sala Operativa ha chiamato prontamente l'agente addetto alla sicurezza esterna, che ha fermato il soggetto ristretto. L’occhio attento dei poliziotti non si è lasciato sfuggire ciò che stava accadendo e l’intervento tempestivo ha evitato che il tentativo di fuga potesse essere messo in atto. Lo stesso è stato arrestato e denunciato per resistenza. Le varie attività, sono ancora in corso.

I poliziotti del penitenziario di Biella non sono nuovi ad interventi finalizzati anche al rinvenimento di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari, anche se ben occultati dai ristretti; per di più arresti eseguiti su soggetti di sesso maschile e femminile che hanno tentato d'introdurre varie sostanze stupefacenti, a conferma del grande lavoro fatto dal personale in divisa che opera in un contesto complesso, legato alla diversità dei circuiti detentivi previsti. Giungerà sicuramente un plauso da parte dei nuovi vertici della struttura biellese. A questo, si aggiunge la vicinanza della segreteria territoriale FNS CISL Piemonte Orientale nella persona di Fabrizio Pecorini.