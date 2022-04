Ancora un capriolo in strada, incidente stradale a Cossato (foto di repertorio)

Non è rimasto ferito il 37enne alla guida della sua auto, rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 20 aprile, a Cossato.

Stando alle ricostruzioni di rito, un capriolo è spuntato all'improvviso in mezzo alla strada e si è scontrato con il veicolo in transito. A seguito dell'impatto, l'animale è fuggito nella boscaglia circostante; il mezzo, invece, ha riportato alcuni danni. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.