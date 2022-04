Addio Emilio Zanini, fotografo per passione: lutto a Cossato

Lutto a Cossato per la morte di Emilio Zanini, mancato nei giorni scorsi all'età di 87 anni. Era molto conosciuto in tutto il territorio, specialmente per la sua grande passione per la fotografia. Per buona parte della sua vita, infatti, ha viaggiato in molti paesi del mondo. Sempre con la sua macchina fotografica, così da immortalare paesaggi unici e indimenticabili.

Il Santo Rosario sarà recitato a Cossato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. I funerali, invece, avranno luogo a Cossato domani, 22 aprile, alle 10, sempre nella chiesa dell'Assunta.