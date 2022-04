Quaregna Cerreto: nuova illuminazione per via Pericle Maggia

“In un anno abbiamo incanalato l'acqua che si creava con le abbondanti piogge, abbiamo messo un corrimano e ora messo le luci”, racconta soddisfatta a proposito di via Pericola Maggia il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani. “Era una via quasi dimenticata alla quale noi abbiamo dato importanza anche pensando al futuro – continua il sindaco - . Assieme a via Piave sarà una delle vie dove saranno tolti gli ultimi passaggi a livello e non potremo permettere che una macchina resti isolata se per caso dovesse restare in panne”.

Gli investimenti del Comune non sono però finiti perchè il prossimo passo dell'amministrazione sarà quello di mettere una serie di videocamere: obiettivo è beccare i furbetti dei rifiuti.