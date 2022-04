In arrivo un nuovo multisala e spazi dedicati alla ristorazione tra Biella e Gaglianico, FOTO

In arrivo un nuovo multisala e spazi dedicati alla ristorazione, tra Biella e Gaglianico

Il progetto c'è. E gli investitori sono biellesi. Si tratta di ridare vita al complesso dell'ex Filatura Biellese alle porte di Galianico, lungo via Gramsci. Cira 12 mila metri quadrati l'area interessata dalla rigenerazione urbana, dove troveranno spazio un cinema multisala e diversi ristoranti.

A presentare il progetto è stato l'assessore all'Urbanistica Commerciale del Comune di Biella Barbara Greggio nell'ambito dell'ultima riunione del Distretto Urbano del Commercio, al quale sono stati invitati il presidente Cna Gionata Pirali, il presidente del Collegio degli Edili Franco Panuccio, Angelo Sacco di Confesercenti, Paolo Mander per Ascom, Vittorio Porta presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Porro degli Ingegneri, Marcello Mazzia Picot del Collegio dei Geometri Laureati, Augusto Borsetti a capo del Collegio dei Periti, Cristiano Gatti presidente di Confartigianato Biella, Luciano Rossi consigliere dell'Osservatorio dei Beni Culturali e del Paesaggio, Davide Furfaro presidente Fai e Paolo Monfermoso dell'Uib.

"Con le associazioni di categoria attraverso il Duc abbiamo in dialogo costante - spiega l'assessore - . Ci premeva ora condividere anche con gli ordini dei professionisti i progetti che stanno dando nuova vita alla città. Assieme al Sindaco Claudio Corradino che ha la delega all'Urbanistica, abbiamo dunque presentato il progetto che riguarda le ex Pettinature, quello che ci hanno presentato lungo via Milano e questo tra Biella e Gaglianico che interessa l'area dell'ex Filatura Biellese. Un progetto di riqualificazione di un'area dismessa che al momento è al vaglio della Sovrintendenza".

Niente supermercati, almeno per il momento: "Nel progetto che ci è stato presentato ci sono un cinema multisala - conclude l'assessore - e una serie di ristoranti. E a dare ancora maggiormente un valore aggiunto al progetto che in ogni caso dovrà passare in consiglio comunale, è il fatto che gli investitori sono biellesi".