Il Comune di Biella torna ad assumere: in pubblicazione tre concorsi

A seguito della deliberazione di approvazione da parte della Giunta del piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, sono stati pubblicati nell'albo pretorio i bandi di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile; tre posti di Istruttore Direttivo Tecnico e altri cinque posti di Istruttore Amministrativo Contabile.

Per quanto riguarda il bando dedicato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile si tratta di categoria D, posizione economica D1 (ricordiamo un posto riservato ai volontari delle Forze Armate), la scadenza per presentare la domanda è fissata nelle ore 12 del 28 aprile 2022.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere presentata unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso: https://hosting.pa-online.it/096004/sportello-unicodigitale/ selezionando quindi il pulsante “CONCORSI” e poi quello denominato “Concorso n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D”.

Per compilare un modello online occorre essere autenticati mediante: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CNS (Carta Nazionale dei Servizi). E' possibile utilizzare la CRS (Carta Regionale dei Servizi) e la TS-CNS (Tessera Sanitaria con codice PIN attivato) in quanto sono, dal punto di vista tecnologico, simili alle CNS; oppure CIE (Carta di Identità Elettronica con codice PIN attivato).

Per quanto concerne il bando dedicato all’assunzione di cinque posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, si tratta di categoria C, posizione economica C1 (anche in questo caso un posto è riservato ai volontari delle Forze Armate). La scadenza per presentare la domanda è fissata nelle ore 12 del 28 aprile 2022.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso https://hosting.pa-online.it/096004/sportello-unico-digitale/ selezionando quindi il pulsante “CONCORSI” e poi quello denominato “Concorso n. 5 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C”.

Infine il terzo bando di concorso è rivolto alla copertura di tre posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – Posizione Economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui un posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate. La scadenza per presentare la domanda è fissata nelle ore 12 del 28 aprile 2022. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso https://hosting.pa-online.it/096004/sportello-unico-digitale/ selezionando quindi il pulsante “CONCORSI” e poi quello denominato “Concorso n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D”.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Biella, Via Tripoli 48, negli orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 8.30 – 12.30 e dalle 14.15 alle 16.00, tel. 015/3507467 - 282, oppure visitare il sito www.comune.biella.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”.