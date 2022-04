AL Cobas: sciopero generale domani, venerdì 22 aprile. La guerra tra le motivazioni

Venerdì difficile domani 22 aprile nei settori pubblici e privati nei settori della scuola, del trasporto e sanitario, per lo sciopero indetto da AL Cobas per diversi motivi: contro la guerra e l'invio di armi nei teatri bellici; per il rispetto della costituzione italiana, il ripristino delle libertà e l'eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e d'opinione; contro le politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea, esplicitamente rivolte a scaricare la crisi e gli stati emergenziali suite spalle delle lavoratrici e dei lavoratori ad esclusivo vantaggio della classe padronale e del potere finanziario; contra le delocalizzazioni, le privatizzazioni, la liberalizzazione dei subappalti e gli sfratti; contro i rincari speculativi dei prezzi di energia elettrica, gas, carburante e generi di prima necessità.

Nonostante sia stato proclamato uno sciopero generale, la legge prevede che alcuni servizi minimi siano sempre garantiti: tra questi rientrano i pronto soccorso, le prestazioni sanitarie non differibili e le attività della Protezione civile. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, invece, lo sciopero del personale è previsto dalle ore 00.01 alle ore 21 di venerdì 22 aprile 2022. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, così come sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

È previsto inoltre uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022.