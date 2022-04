Per il Torino Primavera ultime sfide al Pozzo, a Biella arriva l’Inter di Chivu

Sedici punti di distacco. La classifica sembra parlare chiaro, ma sul campo il Torino cercherà di sovvertire il pronostico e ottenere lo scalpo della seconda forza (in attesa giovedì della sfida del Cagliari a Verona) del campionato Primavera 1 Timvision. Torino-Inter non è mai una partita come le altre, tanto meno quando alla conclusione della regular season mancano solo quattro giornate.

Sabato l’undici affidato a mister Coppitelli ospiterà alle 13 allo stadio Pozzo-La Marmora i nerazzurri, guidati in panchina da Cristian Chivu. Il calciatore rumeno è stato protagonista per sette stagioni all'Inter (dal 2007 al 2014), con 169 presenze e 3 gol, vincendo tre campionati, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una UEFA Champions League e una Coppa del mondo per club FIFA. Nella 30° giornata del campionato Primavera 1 i nerazzurri hanno sconfitto per 1-0 il Lecce (rete di Oliver Jurgens siglata al 34'): una prova di maturità della squadra interista che ottiene l'11° risultato utile consecutivo (8 vittorie).

I granata hanno invece subito un amaro stop sul terreno del Bologna, a segno per 1-0 grazie alla rete siglata al 21’ da Rocchi. Dopo la sconfitta il tecnico Federico Coppitelli ha commentato così il match: “È una fase del campionato in cui nelle nostre gare pesano molto gli episodi negativi. Anche a Bologna i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, che non meritava di terminare con una sconfitta. Non è la prima volta che ci capitano situazioni di questo tipo: dobbiamo cercare di fare di più per non cedere alle prime difficoltà e per poter superare questo periodo. Ora ci aspettano le ultime sfide con squadre di grande livello, a partire dall’Inter, dove dovremo provare a fare più punti possibili per concludere al meglio la stagione”.

Il precedente. Torino e Inter si sono affrontate nella quattordicesima giornata di campionato lo scorso 22 dicembre. La sfida si era conclusa con la vittoria dell’Inter per 3-1 con i padroni di casa in rete al 5' (Casadei), 23' Abiuso e 63' (Jurgens), mentre la rete della bandiera granata era stata siglata da Akhalaia al 25'. Green Pass base obbligatorio. I cancelli dello stadio apriranno un’ora prima rispetto al fischio d’inizio. Il match sarà in diretta Tv canale 61 DDT, App Sportitalia e www.sportitalia.com.