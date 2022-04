Il ciclismo è di casa a Biella, torna il Giro della Provincia. Borrione: “Lo sport deve unire e non dividere”

“Lo sport deve unire e non dividere, domenica sarà una grande giornata di sport”. Con queste parole, il presidente dell'Unione Ciclo Alpina Biellese Filippo Borrione ha presentato questa mattina, 20 aprile, l’edizione numero 80 della corsa ciclistica ‘Torino-Biella’, 26° Giro della Provincia di Biella', nella sala consiliare di Palazzo Oropa. Il ciclismo torna protagonista nel Biellese domenica 24 aprile: in gara squadre e atleti della categorie Elite, insieme agli Under 23, che si sfideranno per la conquista del memorial Lorenzo Arduino.

Presente anche il vincitore dello scorso anno Simone Roccani per una classica del ciclismo nazionale, che ha preso il via nel 1940. “Sarà un'edizione avvincente – spiega Borrione – Con orgoglio, siamo riusciti a resistere alla pandemia dando continuità nell'ultimo biennio, nel ricordo di chi ha voluto mantenere viva questa corsa in bici”. Il percorso mantiene la tradizione di un tracciato in linea che mette in risalto scorci caratteristici della nostra provincia. Non solo sotto il punto di vista tecnico, ma anche paesaggistico e culturale. “Senza dimenticare – sottolinea Borrione – la classica salita al borgo del Piazzo, attraverso la suggestiva Costa del Vernato”.

Ma non si può non parlare anche di guerra in Ucraina nell'edizione 2022. “Una strana analogia accade quest'anno – afferma – La formazione di spicco nella prima Torino-Biella 'internazionale' fu la Nazionale Russa; oggi, con altre formazioni straniere, sarà presente la Nazionale Ucraina. Il filo conduttore resta lo sport, che unisce e non divide”.

Accanto alla guida dell'UCAB, anche il sindaco di Biella Claudio Corradino e il vice, nonché assessore allo Sport, Giacomo Moscarola: “Una storia e una tradizione importante, portate avanti dall'UCAB che, con grande merito, non ha mai mollato, nonostante il Covid. Sarà una gara di assoluto livello, con la presenza di grandi campioni. Queste manifestazioni, che coniugano sport e turismo, sono il miglior biglietto da visita per far conoscere il nostro territorio e suscitare interesse tra i visitatori”.

La gara abbraccerà 29 paesi, tra Vercellese e Biellese, con partenza prevista alle 13, nell'area prossima all'Accademia dello Sport di Biella (corso Europa) e l'arrivo è previsto, come da programma, alle 16.15 in Piazza Vittorio Veneto. Nei prossimi giorni, con apposita ordinanza, verrà informata la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità che interesseranno la città di Biella.