I Faggi: tornei e preparazioni in vista della stagione estiva

Lavori di primavera: ripristino campi tennis



Negli ultimi giorni abbiamo sono stati rinnovati i campi da tennis per la stagione estiva, che ormai è alle porte! Sempre più belli, più performanti e con un nuovissimo colore!





I Campus estivi



Sono pronti i programmi dei Campus estivi





Un ragazzo del Gruppo agonistico de I Faggi, Matteo Vola, ha vinto un torneo presso il tennis labUna grande soddisfazione per Matteo e sicuramente per tutto lo staff che segue la preparazione agonistica, una concreta dimostrazione della validità del metodo adottato.







Gli eventi in programma per il 2022

In allestimento il calendario di eventi sportivi, culturali ed artistici. Il fitto programma di tornei di tennis prevede:

Il primo torneo I Faggi 3° categoria dal 19 aprile al 1° maggio.



In seguito si svolgeranno una serie di altri tornei, tra i quali uno del circuito internazionale giovanile, dove porteremo a Biella i nuovi talenti Europei del tennis; maggiori dettagli in futuro. Infine, Il 7 maggio verrà ospitato un tratto cronometrato della gara di regolarità Classica valido per il Campionato Italiano regolarità auto storiche, all’interno del parco del circolo.

Il 12 maggio inizierà il primo di una serie di incontri di formazione e cultura: “Aperitivo in Villa” Persone, relazioni, territori.





Un progetto alla formazione personale e professionale; il primo incontro sarà dedicato al quanto mai attuale tema della capacità di scoprire il talento proprio e degli altri.

Il 21 e 22 maggio andrà in scena una 2 giorni di spettacolo in collaborazione con la compagnia Teatrando, la Tenute Sella e l’Associazione Italiana Sommelier.



Salute e benessere

Tra le tante novità ci sono anche i nuovi corsi di nuoto per tutte le età.





Dopo la nuotata, si potrà usufruire del centro benessere con la sauna ed il bagno turco, ed ovviamente per finire un bel aperitivo sulla terrazza, godendosi la vista della città illuminata dalle luci del tramonto.

