Ex guardia medica, interrogazione del PD sulla concessione dei locali

Nel novembre scorso la minoranza PD in Consiglio Comunale di Biella aveva depositato un’interrogazione in cui chiedeva all’Amministrazione di far seguito alla richiesta dell’associazione A.Gen.D.A., un'Organizzazione Di Volontariato non presente nel Biellese e costituita da genitori di figli con disabilità, che chiedeva di avere in comodato d’uso gratuito, o in affitto a prezzo calmierato, i locali ex guardia medica siti in via Cerrione 4.

A.Gen.D.A. è interessata ad una sede dove svolgere riunioni, e fare attività, soprattutto quelle di vita quotidiana, come preparare il tavolo, prendere l’autobus, prendere il caffè al bar, socializzare, finalizzate a sviluppare il processo di autonomia e autodeterminazione dei ragazzi con disabilità, e garantirgli il riconoscimento dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU 2006 per i diritti delle persone con disabilità.

“L’interrogazione di novembre – dichiara il PD - è stata discussa durante il Consiglio Comunale dello scorso 7 marzo, ma prima, il 14 gennaio, nel corso dell’ultimo sopralluogo, l’associazione ha invitato un termotecnico e un impresario edile con la finalità di ottenere i preventivi inerenti ai lavori da realizzare. Dal sopralluogo è emerso che le condizioni di conservazione dell’immobile necessitano di lavori di adeguamento per essere fruiti da subito, con costi di oltre 10mila euro, che l’associazione non riesce a sostenere”.

“Rispondendo all'interrogazione, – continuano i Dem - l'Assessora Scaramuzzi confermava la disponibilità dell'Amministrazione a concedere i due appartamenti in affitto a 360 euro al mese, precisando che la quota di affitto proposta era la stessa che pagava l’ASL sei anni fa, quando i locali erano occupati dalla guardia medica. Ci domandiamo quindi se il non utilizzo per 6 anni dell’immobile, con conseguente decadimento strutturale, costituisca danno erariale? L’Assessora inoltre precisava che il Comune non poteva dare locali in affitto gratuitamente, invocando difficoltà legate al patrimonio, dichiarava che l’assegnazione poteva avvenire solo dopo l’emanazione di un bando specifico con una manifestazione di interesse, richiedeva all’associazione l’onere di sostituzione della caldaia, e comunicava la ristrutturazione dell'intero immobile con i fondi PNRR entro il 2026”.

A.Gen.D.A. ha declinato la proposta. “Giustamente commenta il gruppo PD - poiché non sono state prese in considerazione le sue finalità sociali. La quota richiesta non era neppure calmierata visto che Scaramuzzi dichiarava che era la stessa che pagava l’ASL. Ma come si fanno a paragonare le capacità economiche di un’associazione di genitori di figli con disabilità a quelle dell’ASL? Considerando che, con delibera giunta del 7 giugno 2021, in cui gli Assessori Scaramuzzi e Tosi erano presenti, il Comune ha concesso in comodato gratuito per 5 anni all’associazione genitori Oremo parte degli stabili e delle attrezzature di proprietà comunale siti in Occhieppo Inferiore, in regione Oremo, e con accesso in via Pollone”.

Il gruppo PD ritiene prioritario sostenere le famiglie di ragazzi con disabilità e le associazioni che si occupano di rendere più autonomi questi ragazzi. “Senza nulla togliere ad altre associazioni, - argomentano i Dem - riteniamo che la mission sociale di A.Gen.D.A. sia di grande valore per la nostra città e per il tipo di società a cui il Partito Democratico tende, una società dove vengono salvaguardati i diritti di tutti, soprattutto di coloro che non hanno voce”.

“Per questi motivi – conclude il PD - chiediamo a Sindaco ed Assessori Scaramuzzi e Tosi di rispondere in forma orale in Consiglio Comunale perché c’è disparità di trattamento tra associazioni? Quali ostacoli normativi ci sono a concedere in comodato d’uso gratuito i locali ex guardia medica all’associazione A.Gen.D.A.? E perché l’assessora Scaramuzzi dichiarava in consiglio che il Comune di Biella non può concedere locali in comodato d’uso gratuito dopo che in Giunta deliberava esattamente il contrario?”