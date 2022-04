Come si compra un bitcoin

Ormai da alcuni anni gli italiani hanno imparato a conoscere i bitcoin e le altre criptovalute. Sappiamo più o meno cosa sono, sappiamo che il loro valore fluttua ampiamente nel corso delle settimane, sappiamo che in alcuni Paesi è possibile usarle per pagare le tasse o per fare altre tipologie di spese. Ciò che l’uomo comune non sa è come si fa ad acquistare un bitcoin, o una qualsiasi altra criptovaluta. Ricordiamo che solitamente sono gli speculatori che acquistano le criptovalute, andando incontro a un elevato rischio di mercato. Sapere come funziona l’acquisto di un bitcoin quindi non ci dovrebbe spingere a testare subito come funziona questo tipo di transazione.

I siti di cambio

Il modo più rapido per l’acquisto di un bitcoin consiste nel rivolgersi a un sito di exchange criptovalute. Le piattaforme di cambio, chiamate anche exchange criptovalute per chi preferisce i termini anglofoni, permettono a chi ha un conto di acquistare un certo numero di criptovalute. Visto che esistono migliaia di criptovalute è altamente improbabile che una piattaforma di exchange le offra tutte; in linea generale ognuno di questi siti propone tutte le cripto più note, dai bitcoin fino agli ethereum o ai Cardano. Chi desidera una criptovaluta appena nata o molto particolare deve quindi scegliere con attenzione la piattaforma di cambio cui rivolgersi. Per fare compravendita di criptovaluta è necessario attivare un conto, inviando alla società di gestione del sito informazioni quali una copia della propri carta di credito e del codice fiscale; si potrà poi versare dei fondi sul conto, da usare per le compravendite. Alcune piattaforme offrono anche la possibilità di svolgere le operazioni tramite app.

Scegliere la piattaforma

Oltre che verificare quali siano le criptovalute disponibili su un exchange, è importante anche valutare la presenza di certificazioni e autorizzazioni. Del resto si tratta di una società cui permettiamo di gestione il nostro denaro, anche in questo ambito le truffe sono all’ordine del giorno. È bene quindi controllare tutti i certificati di una società di cambio, facendo anche controlli incrociati presso gli organismi di controllo, che pubblicano i dati di tutte le società autorizzate e di quelle cui invece è impedita la possibilità di operare all’interno della Comunità europea.

Gli ATM in bitcoin

Un altro metodo per comprare bitcoin consiste nell’utilizzare particolari sportelli ATM. Esteticamente sono veri e propri sportelli ATM, solo che in genere non permettono di ritirare del contante. Consentono invece all’utilizzatore di acquistare bitcoin o altre criptovalute, utilizzando una carta di credito o di debito. Lo si fa utilizzando il terminale presente presso lo sportello; si tratta di strumenti disponibili anche in Italia, solitamente nelle grandi città e in numero abbastanza contenuto. Alcuni ATM per bitcoin offrono ai propri clienti la possibilità di conservare a nome loro le criptovalute acquistate, offrendo un servizio di criptowallet. Lo stesso avviene con le piattaforme di cambio, che di fatto propongono ai clienti un wallet elettronico. In altri casi invece il cliente ottiene un codice tramite cui riscattare le criptovalute, da conservare in altro modo.