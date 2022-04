A Biella arte e archeologia fra le stelle al Museo del Territorio

Sabato, 23 Aprile dalle 20:30 alle 22:30 al Museo del Territorio Via Quintino Sella a Biella è in programma una visita guidata con letture in Museo.

Dalla luminosa Vega, nella costellazione della Lira, in aprile arrivano le Liridi, ovvero le stelle cadenti di primavera. E proprio in occasione del loro picco di visibilità, abbiamo pensato a un percorso dedicato alle stelle, al cielo e alla luna. I visitatori verranno accompagnati tra opere, reperti e suggestioni letterarie da Angela Deodato e Alessandra Montanera – rispettivamente conservatore archeologico e storico-artistico del Museo.

In letteratura, gli astri diventano spesso metafora del mistero della vita e del contrasto tra luce e oscurità. Lucrezio, Dante, Leopardi, Nietzsche, Byron, Galileo ci offriranno quindi un’originale chiave di lettura delle nostre collezioni: dalla piroga, alla statuetta di Diana Lucifera, all’epigrafe del piccolo Vitales, fino ai capolavori di pittura di Allason, Fontana e Mirò.

Vivremo la magia del Museo in un insolito appuntamento serale, dedicato al cielo notturno che dall’alba dei tempi è fonte di massima ispirazione per l’essere umano. La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria (max 25 persone).

Chiama: 015 2529345 o scrivi a: museo@comune.biella.it

Dal 1 aprile 2022, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.