Un uomo di circa 60 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, lungo la Provinciale 12 tra Casaleggio e Vicolungo.

L’uomo stava pedalando in sella alla sua bici quando d’un tratto è caduto in fosso che costeggia la strada, nonostante l’intervento del 118 per l’uomo non c’è stato nulla fare. Ancora da chiarire le cause del decesso ma l’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia stato colto da un malore che lo ha portato alla morte.