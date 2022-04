Dal Nord Ovest - Morto a due anni sbalzato dal trattore

Lascia increduli e pieni di commozione la sconvolgente notizia della morte del piccolo di 2 anni, sbalzato dal trattore, il giorno di Pasquetta (lunedì 18 aprile) nell’azienda agricola di famiglia, sulla collina di Saluzzo.

Sulla dinamica dell’incidente, che lascia tante domande aperte, stanno indagando i Carabinieri della stazione locale. Secondo ciò che si è appreso il bambino si trovava sul trattore da solo, quando, in un modo ancora da chiarire e che, forse non si conoscerà mai, il mezzo si sarebbe messo in moto e ribaltato sotto un terrazzamento della proprietà, dopo un volo di oltre tre metri, sbalzando fuori il bambino.

Sono stati i genitori sconvolti dall’accaduto a portare in auto il piccolo, in condizioni disperate al Pronto soccorso di Saluzzo, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici, è stato inutile.