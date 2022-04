Rifiuti abbandonati a Biella, ultimo caso in via Rappis, Moscarola: "Valuteremo se aumentare le sanzioni"

Scatoloni, sacchi neri pieni di tutto, persino un vecchio ombrellone. C'era di tutto un po' in via Rappis a Pavignano, appoggiato ai contenitori dei rifiuti. A segnalarne la presenza nella mattinata di oggi 20 aprile alla Polizia Locale sono stati i cittadini della zona.

"Le telecamere non erano indirizzate in quel punto e non hanno ripreso nulla - commenta l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola - . Gli agenti hanno dovuto a quel punto fare alla vecchia maniera aprendo i sacchi e fortunatamente sono già riusciti a risalire ai proprietari. Queste persone sono state dunque rintracciate e nei prossimi giorni riceveranno una sanzione".

L'ammontare della multa è di circa 50 euro. Troppo poco in certi casi per il Comune: "Questi episodi non devono più verificarsi - conclude l'assessore - . Ed è per questo motivo che pensiamo di rivedere il regolamento e aumentarla come deterrente".