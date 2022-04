Perde il controllo dell'auto e finisce contro un cancello: donna di 54 anni in ospedale

Una donna di 54 anni è stata trasportata all'ospedale di Borgosesia, a seguito di un incidente stradale, avvenuto ieri mattina, 19 aprile, a Pray.

Stando alle prime ricostruzioni, la biellese avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare e si sarebbe scontrata contro il cancello di un'abitazione, abbattendolo completamente. La conducente è stata assistita dal personale sanitario del 118 e accompagnata in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta del sinistro autonomo.