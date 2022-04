Non c'è pace sulle strade del Biellese, giovane alla guida si scontra con capriolo a Cerrione

Ancora un investimento di animale selvatico nel Biellese. Il fatto si è verificato ieri, 19 aprile, a Cerrione. Stando alle informazioni raccolte, un'auto guidata da un 28enne ha centrato in pieno un capriolo, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada.

In seguito, si e dileguato nei campi vicini facendo perdere le sue tracce. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane, visibilmente spaventato, se non qualche danno alla carrozzeria del veicolo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.