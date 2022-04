Biella ricorda Fulvio Feraboli ad un anno dalla morte, minuto di silenzio a Palazzo Oropa

Biella si ferma un minuto per ricordare Fulvio Feraboli, il giornalista biellese mancato esattamente un anno all'età di 60 anni. È accaduto questa mattina, 20 aprile, a Palazzo Oropa, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero 80 della corsa ciclistica ‘Torino-Biella’, 26° Giro della Provincia di Biella', prevista per domenica 24 aprile. A prendere la parola il vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Giacomo Moscarola: “Un minuto di silenzio nel rispetto e nel ricordo di un grande giornalista e personaggio apprezzato nel Biellese”.