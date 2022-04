12enne in bici contro un'auto a Crocemosso, trasportata in ospedale (foto di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri sono stati inviati a Crocemosso, dove una dodicenne in sella alla propria bicicletta aveva urtato leggermente un'auto, condotta da una 50enne del posto, per poi fermarsi contro un’auto parcheggiata.

La ragazzina è stata accompagnata in codice verde all’ospedale, dove è stata sottoposta ai controlli clinici per escludere eventuali traumi. Gli operanti hanno condotto i rilievi planimetrici volti a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e posto sotto sequestro il veicolo in questione, risultato privo di copertura assicurativa.