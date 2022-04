Valdilana, tre appuntamenti per celebrare la Liberazione

Diversi sono gli appuntamenti in programma nel comune di Valdilana per la celebrazione del 77° anniversario della Liberazione d’Italia, spalmati su tre giorni. Si parte giovedì 21 aprile con la commemorazione presso il monumento dei Caduti alla presenza di Giuseppe Tallia, ex sindaco di Valle Mosso e scrittore della Resistenza locale, alle ore 09:30 mentre, alle ore 10:30, l’appuntamento sarà in piazza Martiri a Valle Mosso.



Il giorno successivo, venerdì 22, Massimo Biasetti accoglierà le scuole presso il Municipio di Ronco alle ore 09:30 e da lì il corteo si sposterà verso il monumento ai Caduti. Come la giornata precedente, alle ore 10:30 ci sarà il raduno in piazza Martiri a Valle Mosso.



Lunedì 25 aprile il programma prevede iniziative diverse: alle ore 09:00 si partirà per una camminata sui sentieri della Resistenza dalla panoramica Zegna, appuntamento presso la birreria Jeb, in direzione di Margosio con il gruppo alpinistico scolastico “Marcello Meroni” mentre, alle ore 11, si svolgerà un momento di commemorazione presso il monumento ai Caduti di Margosio.