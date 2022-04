Le 7 spiagge più iconiche della Sardegna: quali sono e come raggiungerle

La Sardegna, da sempre, è una delle isole più belle e visitate di sempre. Se ancora non l'avete visitata, vi indichiamo 7 spiagge iconiche che possono fare al caso vostro e come raggiungerle.

Le spiagge più belle della Sardegna

Stintino è senza dubbio quella più famosa e vista di buon'occhio dai turisti soprattutto le prime volte, grazie alle sue acqua cristalline.A causa dello scarso parcheggio, però, sconsigliamo di andarci nel weekend. Il posto auto, non è grande per riuscire a contenere un numero elevato di turisti, quindi evitate anche i mesi di luglio e agosto. Andate durante la prima settimana di giugno e le prime due di settembre.

Viene poi la Spiaggia Rosa. In confronto a Stintino ha l'acqua meno limpida, ma il color rosa che assume la spiaggia nell'arco della giornata è una buona scusante per salire su un aereo o uno dei traghetti per la Sardegna e vederla. Questa si trova nell'isola Budelli, nell'arcipelago de La Maddalena, uno dei luoghi più belli e culturali della Sardegna, data la presenza della statua dello storico Garibaldi.

A sud ovest e a meno di 80 km da Cagliari, troviamo Tuerreda, che gode di una notevole estensione, una spiaggia bianchissima e un mare chiarissimo. Chia, invece, si trova a 40 km a sud-ovest da Cagliari. Poco prima di Terrueda. Rispetto alle altre, nonostante non abbia delle acque belle come le precedenti, vanta comunque di bellissimi ambienti. Infatti, a pochi km da lì, hanno girato u docu-reality.

Viene poi la Cara Mariolu. Si trova nel Golfo di Baunei, non tanto distante da Arbatax, uno dei porti che assicura i collegamenti con Civitavecchia, Piombino e Livorno. Nel tempo è riuscita a catturare sempre più sguardi dagli occhi curiosi dei turisti sia italiani che esteri. Vanno lì soprattutto per la sua particolarità verdeggiante.

La penultima è la Cala Goloritzè. Si trova accanto alla sua "sorella" sempre nel Golfo di Baunei. Così come Cala Mariolu è difficile da raggiungere se non si usano imbarcazioni o percorsi pedonali specifici. Però, vale la pena raggiungerla, per poi godersi il relax assicurato. Col tempo è riuscita ad aggiudicarsi delle belle recensioni su TripAdvisor.

Per concludere, abbiamo il Mare Pintau. Questa è quella più vicina alla città di Cagliari e confina con Villasimius. Non è molto menzionata da TripAdvisor ma è molto conosicuta in città. Si riconosce subito perché ha un mare color smeraldo tanto da sembrare dipinto. Non ha però nulla di invidiare alle sue college.

Tutte offrono una paradisiaco relax e un divertimento assicurato, non troverete mai pareri negativi su questa bellissima isola.

Come arrivare in Sardegna

L'unico modo, oltre l'aereo è il traghetto. In partenza da Livorno si può arrivare a Olbia, Golfo Aranci e Cagliari. Da Genova, invece, si può raggiungere Porto Torres e da Civitavecchia Cagliari. Le tratte più gettonate sono da Civitavecchia a Olbia prenotabile su www.traghettocivitavecchiaolbia.it e da Livorno ad Oblia i cui biglietti si possono acquistare sul sito Traghetto Livorno Olbia. Potete scegliere tra le seguenti compagnie di navigazione: Grimaldi, Tirrenia, Sardinia Ferries e Moby. Tutte offrono tariffe andate e ritorno a prezzi vantaggiosi oltre che a diverse scelte di orari e coincidenze di viaggio. Se vi collegate al sito di prenotazione dei traghetti da Civitavecchia, potete visualizzare le varie opzioni: scegliere il numero di passeggeri, l'età e altri dettagli utili per il viaggio. Sull'imbarcazione è possibile portare auto o motoveicoli.

Chi, invece, preferisce l'aereo, c'è la possibilità di viaggiare con Ryanair, una compagna low cost molto conveniente. Le alternative non mancano, non negatevi una vacanza da sogno. Le meraviglie della Sardegna vi aspetta. Buone vacanze!