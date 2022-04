Cossato, il valore della libertà tra attualità e storia, FOTO

Le note della Filarmonica Cossatese hanno inaugurato alle ore 10 di questa mattina, mercoledì 20 aprile, la celebrazione del 77° anniversario della Liberazione d’Italia, e dato via al corteo che dalla scuola media statale Leonardo Da Vinci, in piazza Edo Tempia, si è diretto verso il cimitero dove si trova il monumento ai Caduti.



Giunti sul posto, i circa 50 partecipanti si sono disposti di fronte al monumento per ascoltare il discorso del sindaco Enrico Moggio che, partendo dal valore della libertà, ha ripercorso gli ultimi due anni di pandemia e restrizioni, fino ad arrivare alla recente guerra in Ucraina. Il primo cittadino ha anche sottolineato come il 25 Aprile abbia un significato ancora attuale.



Presenti anche gli studenti delle scuole medie che hanno dedicato un pensiero ad ognuno dei Martiri della Libertà a cui il monumento è dedicato. Non è mancata l’occasione per omaggiare Dante Aglietti, l’ultimo partigiano cossatese recentemente scomparso.