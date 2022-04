Vigliano, c'è la proroga per l'accensione degli impianti di riscaldamento

In considerazione delle condizioni climatiche in atto, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, con propria ordinanza n. 24 in data 20.04.2022, ha autorizzato il prolungamento del periodo di esercizio degli impianti termici sino al 26 aprile 2022.