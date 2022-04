Ponderano Merita torna all'attacco su sanificatori nelle scuole, lavori nel palazzo del Comune e bonifica del terreno presso il Centro Sportivo

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Gruppo Consigliare Ponderano Merita:

"Ci scuserà l’autore se per il titolo di queste nostre riflessioni abbiamo parafrasato il ritornello di una nota e recente canzone, ma diventa quanto mai sorprendente leggere sulle pagine dei giornali l’autocelebrazione dell’amministrazione Locca. La propaganda del Sindaco si è messa in moto cercando degli spazi al sole nella speranza di cancellare, o quantomeno rendere meno evidente il crescente dissenso dei cittadini. E quindi “evviva!!” i lavori alle scuole sono finiti, e poco importa se è quasi volato via un anno scolastico tra disagi e malcontento. Sicuramente la sfortuna ha messo la sua imprevedibile manina, ma dall’ex “capo” dell’ufficio tecnico divenuto Sindaco ci si aspettava quantomeno una migliore programmazione. Ma non chiediamogli troppo, anzi, non chiediamogli nulla, perché ad ogni iniziativa della minoranza avente finalità collaborative, la risposta è sempre e solo un “no”. A nulla è infatti servito proporre l’installazione di sanificatori dell’area nelle strutture scolastiche, su esempio di esperienze virtuose del territorio biellese. A nulla è servito che l’opera proposta fosse a gran voce richiesta dai genitori. “L’opera è troppo costosa e abbiamo già altre idee, come l’installazione di sistemi a raggi UV” si è affrettato a farci sapere in Consiglio comunale. Salvo poi leggere sul giornale che l’amministrazione a quel progetto ci stava lavorando da un anno (... e quindi?), per poi apprendere dalle solite vocine diffuse sottovoce che “...non se ne sarebbe fatto nulla, ... l’idea è la solita boutade della minoranza che parla parla ... i costi sarebbero stati esorbitanti, ... i potenti raggi UV non erano visti di buon occhio dalla scuola (ma dai?!), ... tanto il covid sarebbe finito a breve...”. E mentre la Regione Piemonte promuove l’iniziativa, Candelo e Verrone la vivono come una realtà, il nostro Sindaco torna al sogno che tormenta le sue notti: la facciata del Municipio per la quale i soldi, ovviamente, si trovano. Oppure alla “bonifica” dell’area paludosa nel retro del Centro Sportivo Vittorio Pozzo (non Meroni, Sig. Sindaco, a cui è intitolato invece il campo), che pure lui stesso, da tecnico, aveva contribuito a causare, parecchie amministrazioni fa, con la rimozione della terra che lì era presente!! Ma va tutto bene Sig. Sindaco, magari, a fianco della prossima iniziativa sui “balconi fioriti” inserisca anche la categoria “fiorisci la tua buca sulla strada!”

Pronta la risposta del Sindaco Roberto Locca: "Prima di tutto è giusto dire che i sanificatori non li stanno mettendo tutti i Comuni. Anche le grandi città non lo fanno. E chi fa questa scelta non lo fa per tutte le aule ma per determinati spazi". Per quanto riguarda i lavori nel palazzo Comunale si tratta innanzitutto di messa in sicurezza, spiega Locca: "Dal primo e dal secondo piano si staccavano calcinacci. Non potevamo permettere che cascassero in testa a qualcuno - conclude Locca - . E i lavori al Centro Sportivo sono un'eredità, stiamo portando avanti un progetto ancora di Vallivero. Stiamo semplicemente mettendo in ordine tante cose che erano state lasciate andare".