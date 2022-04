Perché MG EHS Plug-in Hybrid è ottimale per la guida a basse emissioni

MG EHS è l’auto elettrificata ideale per iniziare se non sei ancora convinto al 100% della mobilità totalmente elettrica! Ecco il perché nel nostro articolo.

La guida elettrica è molto diffusa tra la popolazione europea e attualmente l’Europa ha la quota più elevata di veicoli elettrici sul totale delle vendite di auto nuove. Ma non tutti sono ancora pronti, molti automobilisti sono interessati alla guida elettrica, ma non sono sicuri che l’autonomia di una singola carica della batteria sia sufficiente per le loro esigenze.

Negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che la maggioranza degli automobilisti europei pensa che le auto elettriche diventeranno interessanti solo se riusciranno a percorrere almeno 500 chilometri con una singola carica della batteria. Ma è davvero necessaria una autonomia così elevata? Controllate e siate onesti con voi stessi: quanti chilometri percorrete effettivamente al giorno? E quanto spesso percorrete distanze (molto) lunghe?

Diamo un’idea delle percorrenze medie in Europa. Secondo i dati della Commissione Europea, gli automobilisti europei percorrono in media solo 38 chilometri al giorno! Se consideriamo il solo traffico urbano quotidiano, allora la media scende a 28,5 chilometri, il che richiede meno di mezz’ora. Inoltre, le nostre auto sono parcheggiate per circa 23 ore al giorno. Un sacco di tempo per ricaricare la batteria, giusto? Naturalmente, queste sono tutte medie.

Ogni automobilista ha le sue abitudini di viaggio e tutti noi viaggiamo verso una destinazione più lontana di tanto in tanto. Tuttavia, questi dati dimostrano che molti automobilisti possono già passare a un’auto elettrica, senza dover modificare le loro abitudini di viaggio.

Propulsore avanzato e versatile per la MG EHS

Se per qualsiasi motivo non siete ancora pronti per un’auto 100% elettrica la MG EHS Plug-in Hybrid è l’auto perfetta per iniziare. Questo spazioso e lussuoso SUV familiare offre una propulsione avanzata, il meglio dei due mondi.

Con una semplice pressione sul pulsante della modalità EV, con batteria totalmente carica la MG EHS Plug-in Hybrid può percorrere una distanza fino a 52 chilometri in marcia puramente elettrica e quindi senza emissioni, secondo il ciclo WLTP.

Più dei 38 chilometri che gli europei percorrono in media al giorno e molto più della distanza media da casa al lavoro e ritorno. Questo significa che la EHS Plug-in Hybrid è ideale per molti automobilisti europei per i loro viaggi quotidiani in modalità puramente elettrica e senza emissioni.

Quando si deve percorrere una distanza maggiore, si può contare sul motore a benzina 1.5 Turbo benzina, che può essere poi supportato in modo ottimale dal motore elettrico. Come risultato, la EHS Plug-in Hybrid offre prestazioni incredibili con una risposta veloce dell’acceleratore e una coppia elevata ai bassi regimi. Nella modalità di guida più sportiva, il motore a benzina e quello elettrico forniscono una potenza combinata di 258 CV e 490 Nm di coppia. Questo consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi. Allo stesso tempo, il sistema ibrido plug-in di MG è estremamente parsimonioso nei consumi di carburante, con una media di soli 1,8 l/100 km e un serbatoio da 37 litri, si può teoricamente coprire una distanza molto grande senza dover ricaricare o fare rifornimento.

La MG EHS Plug-in Hybrid è quindi perfettamente adatta agli spostamenti quotidiani a zero emissioni, e per i lunghi viaggi senza alcuna preoccupazione.

Questo SUV Plug-in Hybrid è per molti versi ideale per abbracciare gradualmente la guida elettrica, se non siete ancora pronti per una MG 100% elettrica come la ZS EV o la Marvel R o la MG5.Può persino trainare un rimorchio di peso fino a 1.500 kg così da portarti dietro tutto quello che ti serve!

Volete saperne di più? Scopri la nuova gamma MG con Nuova Assauto nel loro show-room a Gaglianico oppure sul sito www.nuovaassauto.com.