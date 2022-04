Donato un defibrillatore alla scuola dell’Infanzia Alfonso Tua di Cavaglià

Grazie alla generosità di un cavagliese, la scuola dell’Infanzia paritaria Alfonso Tua di Cavaglià ha a disposizione un defibrillatore. “E’ un sogno che si avvera – spiega il presidente Guido Cabrio - era da tempo che si voleva dotare la scuola di questo strumento, speriamo di non averne mai bisogno ma adesso ci sentiamo più sicuri, sia per i bambini che per gli adulti che accompagnano i bambini, lo strumento acquistato è dotato di piastre sia da adulto che pediatriche. Inoltre, già lo scorso anno avevamo fatto addestrare due nostre insegnanti all’uso del defibrillatore. Voglio ringraziare di cuore la persona che ci ha fatto questo immenso regalo, e anche tutte le altre persone che, soprattutto in questo periodo ci hanno aiutato in tanti modi.”