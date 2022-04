Asl Biella: ieri al via le somministrazioni delle quarte dosi over 80 e over 60 fragili

Al via ieri martedì 19 aprile, le somministrazioni in provincia di Biella delle quarte dosi over 80 e over 60 fragili.

Nei giorni scorsi, si era tenuta una riunione organizzativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e l'ASLBI si era dichiarata pronta a partire.

I nomi delle persone interessate sono stati ricavati dagli elenchi con i nominativi aggiornati relativi le categorie interessate (over 80 e over 60 fragili individuati secondo parametri codificati). La platea di vaccinandi afferenti l’ASLBI in queste categorie è di circa 21.000 persone.

I soggetti interessati riceveranno un SMS con l'appuntamento, secondo le modalità previste in fatto di distanza temporale dalla terza dose, in un arco che va dalla metà del mese di aprile a tutto il mese di maggio.

Di seguito i centri vaccinali aperti:

Biver Banca Biella via Carso, 15 – Biella ore 09.00-14.00 dal lunedì al venerdì; il sabato ore 09.00-19.00

Casa della Salute via Pier Maffei, 59 – Cossato ore 14.00-19.00 giovedì 14 aprile e giovedì 28 aprile.

Avviso: Biver Banca Biella chiusa per festività da sabato 16 a lunedì 18 e lunedì 25 aprile.