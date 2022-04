A Gaglianico un nuovo defibrillatore di Cuore InForma. Maggia: "Ci sentiamo tutti parte di uno stesso progetto"

Inaugurato oggi 20 aprile a Gaglianico all'impianto sportivo Miller Rava il terzo defibrillatore che fa parte del progetto Cuore InForma, alla presenza del sindaco Paolo Maggia, degli assessori, di una rappresentanza degli allievi delle scuole e degli sponsor che hanno aderito all'iniziativa.

"Grazie alle scuole perchè la loro presenza vuole dire partecipare alla vita di una comunità, ma altrettanto grazie agli sponsor, alle aziende di Gaglianico che danno lavoro, benessere, che danno possibilità alle persone di vivere bene e partecipano anche con segni tangibili, per dotare Gaglianico di queste strutture. Grazie a nome di tutta l'amministrazione perchè ci fa sentire parte tutti di uno stesso progetto che è quello di fare stare bene le persone".

Riccardo Martinelli del progetto Cuore InForma: "Nel 2018 avete sostenuto il progetto che ha una sua continuità, infatti grazie sempre a voi oggi siamo di nuovo qui. In questi anni sono stati piazzati in quasi 250 comuni e per fortuna hanno anche salvato delle vite".

Durante la cerimonia sono stati consegnati ai rappresentanti delle ditte sponsor degli attestati come ringraziamento di aver partecipato al progetto.