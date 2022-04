Tavigliano, ripristino della viabilità alla Panoramica Zegna

A seguito di cedimento di carreggiata stradale e dissesto di versante, è in corso il ripristino della viabilità a Tavigliano, al km 11+000 della Strada Provinciale 115 Panoramica Zegna, dove, ininterrottamente fino al 31 luglio, saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo mobile, ed il limite di 30 km/h in prossimità del cantiere.