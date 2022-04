Cinzia Bussolino e la pole dance: da una scoperta quasi casuale alla nascita di una grande passione

Lo sport, da sempre, racconta storie bellissime, fatte di passione, sacrifici, successi e insuccessi. Oggi vogliamo raccontarvi una storia di rivincita, che vede protagonisti Cinzia Bussolino e la pole dance, uno sport che ha scoperto qualche anno fa in seguito ad un momento di difficoltà e che, ad oggi, le sta dando grandi soddisfazioni. La pole dance è un’attività sportiva che si basa sull’esecuzione di figure acrobatiche eseguiti su un pole stage, che richiedono notevoli doti di forza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza.

“Ho scoperto la pole dance quasi per caso – racconta– quando un giorno, parlando con un’amica, le ho raccontato che, appesantita dal mio lavoro, stavo valutando di iscrivermi in palestra per potermi sfogare un po'”. Da subito, questa ragazza le propone di iscriversi nella sua scuola di pole dance, facendole vedere dei video per convincerla. “Inizialmente, non lo nego, ero molto scettica all’idea di intraprendere questo percorso ma l’insegnante è stata brava a coinvolgermi e a guidarmi passo a passo in questo mondo che per me era un’assoluta novità”.

“I primi tempi non sono stati facili – prosegue– ma, allenamento dopo allenamento, i progressi sono stati evidenti e posso dire che è stata proprio una scelta azzeccata”. Bussolino, attualmente, non partecipa a gare anche se questo discorso era stato intavolato qualche anno fa, salvo poi essere accantonato a causa del Covid. “Lo sport – conclude – mi fa sentire giovane: stando in mezzo ai giovani, ho conosciuto persone nuove e riesco a tenermi in forma”.