Piedicavallo, Alpini e Pro Loco ripartono dalla grigliata di Pasquetta FOTO

Una giornata soleggiata e calda ha accompagnato la grigliata di Pasquetta degli Alpini e Pro Loco di Piedicavallo, ospitata nella sede delle Penne Nere di via IV Novembre con circa 60 partecipanti a cui si sono sommate tutte le persone che hanno optato per l’asporto.



“Siamo contenti di aver ripreso le attività – confessa Leonardo Jon Scotta, presidente della Pro Loco di Piedicavallo – e la bella area all’aperto ci ha permesso di dividerci in due gruppi. Si sentiva il bisogno di un giorno di festa e condivisione così”.