Al Biella Jazz Club il pianista Luigi Bonafede con il suo nuovo quartetto "Poker Quartet"

Continua la stagione "Cinquantacinque" del Biella Jazz Club con il concerto del pianista piemontese Luigi Bonafede con il suo nuovo quartetto "Poker Quartet" , martedì 19 aprile alle ore 21,30 nella storica sede di Palazzo Ferrero. Bonafede sarà accompagnato da Alfonso Domenici al sax, Alex Cristilli alla batteria e Ivan Appino al contrabbasso.

I musicisti del quartetto hanno in comune anni di esperienza artistica ma soprattutto un grande rispetto ed amore per il jazz e una profonda stima ed amicizia reciproca (premessa per me indispensabile. L’intento del gruppo è lasciare alla musica e non ai musicisti il ruolo di protagonista e, grazie alle rispettive differenti ma complementari personalità e alle composizioni (tutte originali) è di creare una tensione emotiva che riesca a coinvolgere qualunque tipo di pubblico sfatando l’antico luogo comune che il jazz sia una musica per pochi o per “intenditori”. Luigi Bonafede si è jazzisticamente formato nella seconda metà degli anni settanta al "Capolinea" di Milano, dove ha avuto modo di incontrare i più noti e rappresentativi jazzisti italiani, in particolar modo Larry Nocella, che ha influenzato in maniera determinante la sua vita e la sua carriera.

Ha partecipato come leader di propri gruppi ai più Importanti festival nazionali e internazionali: Umbria jazz, Sanremo, Pescara, La Spezia,Alassio, Ciak di Milano, Siena, Grande Parade du Jazz di Nizza, Jazz Jamboree di Varsavia, festival di Dhurarn (North Carolina), Montreux,Amsterdam, Belgrado, Parigi.Ha preso parte, sia in maniera stabile che occasionale, a numerosi concerti, tournee' e trasmissioni radiotelevisive con i seguenti musicisti: Gianni Cazzola, Enrico Rava, Massimo Urbani, Claudio Fasoli, Tullio De Piscopo, Pietro Tonolo, Francesca oliveri, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Gianni Basso, Tiziana Ghiglioni, Flavio Boltro, Kenny Clarke, Lee Konitz, Steve Grossman, Sal Nistico, Pat Labarbera, James Moody, JoeNewman, George Coleman, Lew Tabackin, Curtis Fuiler, Bob Berg, Kay Winding....Anche come batterista ha partecipato a concerti e incisioni discografiche con Riccardo Zegna, Tiziana Ghiglioni, Franco D'Andrea,Guido Manusardi, Pietro Tonolo, Bob Berg, Tony Scott, Rita Marcotulli, Antonio Faraò, Rossana Casale...

Un evento speciale è in programma per sabato 23 aprile con il gruppo Four Jam, quattro giovani talentuosi studenti del liceo musicale "Lagrangia" di Vercelli, Samuel Perinotto (tromba), Alessio Pagliero (pianoforte), Alessandro Rosin (contrabbasso) e Samuele Cavallone (batteria).