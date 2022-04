Donna misteriosa chiede dove l’anziana tiene l’oro. Ma il marito si insospettisce e sventa il raggiro

Tentativo di truffa andato a vuoto nel comune di Vigliano Biellese. La segnalazione ai Carabinieri è arrivata nei giorni scorsi per voce diretta di un anziano: secondo quanto raccontato dal pensionato, si era presentata una giovane donna alla porta della sua abitazione che, con tono educato e buone maniere, aveva domandato alla moglie dove nascondesse in casa gli oggetti preziosi, come l’oro.

Insospettito dalla strana richiesta e intuendo che potesse trattarsi di un raggiro, il marito ha cominciato a chiedere spiegazioni alla donna con indosso la mascherina chirurgica. Quest’ultima, forse vedendosi scoperta, si è allontanata velocemente facendo sparire le sue tracce.

In seguito, la coppia di anziani ha telefonato al 112 spiegando ciò che era avvenuto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri che ora dovranno dare un volto della malfattrice.