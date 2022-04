Biellese in lutto per la morte dell'imprenditore Vincenzo Monteleone, aveva 96 anni (foto di repertorio)

Una storia imprenditoriale di successo, con radici ben piantate nel Biellese e uno sguardo rivolto al futuro. Un pioniere, specialmente nel campo meccanotessile, e fondatore di importanti realtà industriali locali e all'estero, come la Cosmatex e l'Arimo.

Era questo, e molto altro, Vincenzo Monteleone, mancato nei giorni scorsi nella sua Benna all'età di 96 anni. Originario della Calabria, giunge in Piemonte con la sua famiglia in tenera età. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale è costretto ad affrontare le difficoltà che comporta una guerra: si ritrova prigioniero e viene deportato in Polonia, dove rimane per due anni. Una volta rientrato in Italia, si diploma ragioniere e comincia a muovere i primi passi alla Scardassi. Un'esperienza che si rivelerà fondamentale: qui, infatti, prende coscienza di dare inizio ad una propria attività.

Con il fratello Mario (che successivamente diventerà insegnante e preside di scuola superiore), pone le basi per la sua prima azienda meccanotessile. In seguito, si ingrandisce spostando la sua base operativa da Biella a Benna e comincia a rivolgere la sua attenzione al mercato estero: viaggia, infatti, in molti luoghi del mondo, come in Sudamerica, ed è uno dei primi ad aprire un ufficio di rappresentanza in Cina. Oggi, è presente una realtà che produce articoli per il mercato cinese. Inoltre, col passare degli anni, viene affiancato in azienda dai nipoti Nicola e Lorenzo.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo dell'imprenditoria biellese. Lascia nel dolore l'amata moglie Silvana, il fratello Mario e tutti i familiari. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, verrà celebrato oggi, alle 16.15, nella chiesa parrocchiale di San Biagio.