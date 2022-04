Bambina urtata nel parcheggio da auto in manovra

Attimi di preoccupazione nella giornata di ieri, 18 aprile, a Quaregna Cerreto. Stando alle prime informazioni raccolte, una bambina di appena 5 anni sarebbe stata urtata in un parcheggio da una macchina mentre era impegnata in alcune manovre.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per la prima assistenza alla piccola e il successivo trasporto in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche le forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'accaduto.