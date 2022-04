Anziana di Cerrione cade in casa, non riesce a rialzarsi ma ha la forza di chiedere aiuto (foto di repertorio)

Cade a terra, non riesce a rialzarsi ma ha la forza di chiedere aiuto e di contattare i Vigili del Fuoco. Notte da dimenticare per una donna anziana di Cerrione, in difficoltà intorno alle 4.30 di oggi, 19 aprile.

Le squadre sono intervenute velocemente all'interno dell'appartamento per prestare la prima assistenza alla malcapitata; in seguito, è stata affidata alle cure del 118.