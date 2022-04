Alpini di Ailoche e Caprile piangono la morte di Egidio Cortese

Alpini della Valsessera in lutto per la morte di Egidio Cortese, penna nera e socio del gruppo, mancato all'età di 84 anni. Gli Alpini di Ailoche e Caprile hanno espresso, in queste ore, il proprio cordoglio stringendosi con viva commozione al dolore che ha colpito le figlie Fabrizia e Virginia e tutti i familiari.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Ailoche. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15.30 di giovedì 21 aprile.