25 aprile al Vandorno, il programma delle celebrazioni

Il pomeriggio di lunedì inizierà 25 alle 17 con la santa messa alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate celebrata da don Vittorino Pasquin in ricordo dei caduti di tutte le guerre e proseguirà con l’omaggio all’antistante monumento ai caduti della Banda musicale locale, che eseguirà l’“Inno di Mameli”, seguito dall’assolo alla tromba de “Il silenzio d’ordinanza”.

Verso le 18 è previsto il trasferimento all’attiguo salone “Walter Frignani” per la presentazione dell’opera “Indimenticati 2-I Caduti di Barazzetto e Vandorno nel secondo conflitto mondiale”, di Rosy Gualinetti (ricerca storico-iconografica di Paolo Andreotti e don Pasquin), che prosegue e conclude il lavoro di ricordanza iniziato nel 2018 con il volume dedicato ai caduti della Grande guerra. Il libro, programmato per il giugno 2020, ottantesimo anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, vede la luce solo adesso a causa della pandemia da Covid 19. Si compone delle schede biografiche e dei profili dei ventotto caduti dei due quartieri (fra militari, partigiani e civili), redatti sulla base delle testimonianze e dei documenti reperiti e corredati da fotografie e illustrazioni d’epoca, fra cui i Fogli matricolari e caratteristici che ripercorrono passo dopo passo l’odissea dei soldati. “Indimenticati 2” ha ottenuto il patrocinio della Provincia e della Città di Biella.

L’incontro procederà con gli interventi dei tre autori sul lavoro andato in porto (ideazione, raccolta dati, stesura profili), dopo di che prenderà corpo il reading letterario vero e proprio a cura di Massimo (Max) Negro, della compagnia teatrale “I nuovi camminanti” di Biella, che intervallerà le letture di quattro corsivi di caduti a brani e a canti alpini e partigiani eseguiti dalla Banda musicale e dalla Cantoria parrocchiale del Vandorno, diretta da Patrizia Mosca Grometto. In particolare, si tratterà di “Marcia Alpina” (Banda), “Sul ponte di Perati” (Banda), “Bella ciao” (Cantoria), “Trentatré” (Banda) e “La guerra di Piero” (Cantoria). Sullo schermo scorreranno a ciclo continuo (fermo immagine per i quattro caduti prescelti) le foto del libro.

Appena prima della conclusione, non mancherà un minuto di silenzio per tutte le vittime della guerra in Ucraina. Saranno presenti i gruppi Alpini di Barazzetto e Vandorno e la Banda musicale del Vandorno, con esecuzione di canti alpini e partigiani eseguiti dalla Banda musicale e dalla Cantoria parrocchiale del Vandorno.