Arrivederci sole, come cambia il tempo nei prossimi giorni

Per qualche giorno secondo 3B Meteo dovremo scordarci il sole. Domani le previsioni danno giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi.

Giovedì dovrebbe essere anche in arrivo la pioggia: sono previsti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata.

Brutto tempo anche venerdì e sabato.