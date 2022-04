Balconi, davanzali, angoli e piccole aiuole a tutto colore con "Ponderano in fiore", foto Pixabay

Ponderano lancia "Ponderano in fiore”, un concorso di abbellimento e decorazione del territorio, tramite l’uso di piante, fiori e decorazioni vegetali da esporre nei propri balconi e giardini. In particolare, il concorso prevede allestimenti floreali a tema libero in qualsiasi delle seguenti categorie: Balconi, Davanzali, Angoli, Piccole aiuole

La partecipazione è libera e gratuita per ogni residente del comune di Ponderano, e per ogni abitazione può essere inoltrata una sola proposta di partecipazione.

I moduli sono da riconsegnare compilati entro il 30/04, così da dare più tempo a tutti di potersi iscrivere e vanno riconsegnati presso gli uffici comunali o tramite l'indirizzo e-mail: ponderanoeventi@ptb.provincia.biella.it

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare il numero 3666893834 oppure l'indirizzo e-mail: ponderanoeventi@ptb.provincia.biella.it

"E' una nuova iniziativa - commenta il sindaco Roberto Locca - perchè l'idea è quella di rendere Ponderano più accogliente".