ACI Biella, convocata l'assemblea ordinaria dei soci

Ai sensi dell’articolo 48 del proprio statuto, Automobile Club Biella ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Biella, alle 8 del 21 aprile in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale pari alla metà più uno dei soci, per il 22 aprile , alle 12, in seconda convocazione.

All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 e relative relazioni e allegati.

Potranno partecipare coloro che manterranno la qualità di socio alla data di svolgimento dell’assemblea stessa.

I documenti relativi all’ordine del giorno e la convocazione sono pubblicati sul sito internet dell'ACI.